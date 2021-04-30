فيديو.. قصة كفيفة أصرت على حفظ القرآن بالقراءات العشر بعد إصابتها بورم

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تعرضت المواطنة المصرية، زينب علي من محافظة بني سويف (صعيد مصر)، لمفاجأة سارة، عند زيارتها لطبيبها في العاصمة المصرية.

وكانت المفاجأة هي لقاؤها ببرنامج “كلام من دهب”، الذي يقدمه الإعلامي المصري طارق علام، والمذاع على فضائية المحور المصرية، ويعرض البرنامج جائزة مالية لمن يجيب عن سؤال الحلقة.

وشرحت زينب، لمذيع البرنامج أنها جاءت للعاصمة لزيارة طبيبها لكنه غير موجود، مشيرة إلى حالتها الطبية وتعرضها لكف البصر منذ صغرها، ثم إصابتها بورم، ما جعلها تصر على حفظ القرآن بالقراءات العشر خلال 3 أشهر، ولتعمل بعد ذلك محفظة للقرآن بقريتها في صعيد مصر.

وأجابت زينب عن سؤال من هو أول “مسحراتي”، بأنه إسحاق بن عقبة، لتستحق بالإجابة جائزة البرنامج، التي قررت تخصيصها لأهل القرآن وتلاميذها في القرية، قبل أن تعرف أن الجائزة 100 ألف جنيه مصري.

Source akhbaar24

