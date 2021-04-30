“غوغل” تكشف عن طريق الخطأ صورة لهاتفها الجديد

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تتوالى التسريبات التقنية التي تكشف عن المزيد من مواصفات هاتف “غوغل” القادم من طراز “بكسل 5 أي 5 جي”. ونشرت “غوغل” عن طريق الخطأ صورة للهاتف “بكسل 5 أي 5 جي”، كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بالكاميرا المدمجة بالجهاز، قبل أن تقوم بحذفها لاحقا. وحسبما نقلت مجلة “فوربس” الأميركية عن موقع 9to5Google، المتخصص بالأخبار التقنية، […] Source almnatiq





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