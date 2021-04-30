رياضي / الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن قرعة دور الربع نهائي لكأس الكونفدرالية

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القاهرة 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرعة الدور ربع نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز المصري مع إنيمبا النيجيري، والصفاقسي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري، و أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي ضد الرجاء المغربي ، والقطن الكاميروني ضد جراف دي داكار السنغالي.

وستقام مباريات الذهاب يوم 16 مايو المقبل، فيما ستكون مباريات الإياب يوم 23 من الشهر ذاته.

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16:50ت م

0060 Source spa.gov





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