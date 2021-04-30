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سلّط تقرير لموقع “سويس رامبل” المتخصص بالجانب المالي لكرة القدم، الضوء على الأزمة المالية التي يمر بها نادي ليفربول الإنجليزي، ودور نجمه، الدولي المصري محمد صلاح، في إنقاذ “الريدز” من وضعه الاقتصادي الصعب. وأشار “سويس رامبل” في منشور على “تويتر”، إلى أن ليفربول يواجه صعوبات مالية كبيرة، وعليه التفكير بجدية وبسرعة في خيارات من شأنها […] Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر صفقة الـ145 مليونا.. لماذا قد يضحى ليفربول الآن بمحمد صلاح؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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