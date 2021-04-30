شاهد.. الأمطار و25 ألف شجرة “جاكراندا” يرسمان مناظر طبيعية خلابة في أبها

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تزينت مدينة أبها هذه الأيام بنحو 25 ألف شجرة “جاكراندا”، زرعتها أمانة منطقة عسير في أنحاء أبها، تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بوضع كود زراعي للمدينة.



ودفع جمال هذه الأشجار عددًا من المصورين لالتقاط عدة صور توثق جمال المدينة بالزهور البنفسجية العطرة خاصة، في وقت هطول الأمطار، ومنهم “بدور علي العمري”.

وأوضحت “بدور”، أنها من محبي تصوير المناظر الطبيعية، وتعيش في محافظة خميس مشيط، مضيفة أن طبيعة مدينة أبها وجوّها الممطر وضبابها يجذبها لالتقاط صور لمناظر خلابة.

وأضافت، في تصريح لـ”أخبار 24“، أن تشجيع والديها وزوجها لها جعلها تزاول هواية التصوير لتوثيق الطبيعة والمناظر الخلابة في أبها خصوصا في أوقات المطر، مضيفة أن موسم شجرة “الجاكرندا” يكون في شهري مارس وإبريل من كل عام.

كما جذبت جمال الأشجار في أبها المصور الفوتوغرافي “رشود الحارثي”، الذي ذكر في تصريح لـ”أخبار 24“، أن أصول أشجار “جاكراندا” من أمريكا اللاتينية، وساعدت أجواء أبها الباردة في رسم لوحات جميلة بشوارعها.

وأضاف أن هذه الأشجار تزهر عادةً في فصل الربيع فقط، لافتا إلى أن جمال هذه الأشجار مع نزول المطر دفعه خلال الأيام الماضية لالتقاط هذه الفيديوهات.

الجدير بالذكر أن أشجار “جاكراندا” تعد من أفضل الأشجار والأكثر ظلالاً ونموًا وجمالاً، وتستمر في الأزهار بزهورها البنفسجية لفترة تصل إلى 8 أسابيع، وتعطي رائحة عطرية مميزة تنتشر بعد نزول المطر، ولا تحتاج سوى كميات قليلة من المياه، ولا تشكل خطورة على البنية التحتية.

Source akhbaar24

