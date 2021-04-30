“عثرة سلم”.. شرطة إسرائيل ترد على انتقادات كارثة الجليل

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بادر مسؤولون كبار في الشرطة الإسرائيلية، يوم الجمعة، إلى الرد على الانتقادات التي تلقي باللوم على جهاز الأمن في كارثة التدافع الذي أدى إلى مقتل العشرات، خلال حفل ديني، شمالي إسرائيل. وبحسب صحيفة “هآرتز”، فإن مسؤولي الشرطة نفوا أن تكون القيادة الشمالية للشرطة مسؤولة عن الحادث الذي أودى بحياة 45 شخصا وأسفر عن إصابة ما […] Source almnatiq





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