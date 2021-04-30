قرعة نارية لـ”الأندية العربية” في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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شهدت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مواجهات قوية للغاية للأندية العربية، المتأهلة للأدوار الحاسمة من المسابقة القارية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري أمام الترجي التونسي، فيما يلعب مولودية الجزائر ضد الوداد المغربي.

كما سيخوض الأهلي المصري مباراة صعبة للغاية أمام صن داونز الجنوب أفريقي، فيما يلتقي نادي كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا أمام سيمبا التنزاني.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من لقاء الوداد والمولودية مع الصاعد من مواجهة كايزر تشيفز وسيمبا، فيما يلتقي الفائز من لقاء الأهلي وصن داونز، أمام الفائز من لقاء شباب بلوزداد والترجي.

يُذكر أن النادي الأهلي المصري يحمل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف.

Source akhbaar24

