وزارة الصحة: اللقاحات غير المعتمدة من «الغذاء والدواء» لن تطرح بالمملكة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن اللقاحات غير المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء لن يتم طرحها بالمملكة.

وقال العبدالعالي خلال استضافته في برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية» إن اللقاحات التي يتم إجازتها تكون قد مرت بخطوات معقدة للتأكد من مأمونيتها.

وأشار إلى أن كل اللقاحات المعتمدة بالمملكة فعالة ضد فيروس كورونا، وتعطي نتائج مبشرة جدا في الحماية، وأن المناعة المتحصلة من أخذها مبشرة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع أيضا.

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