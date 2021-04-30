6 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال 24 ساعة

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 446 إصابة، من إجمالي 1056 حالة جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 253 حالة، والمنطقة الشرقية 136 حالة، وعسير 52 حالة، والمدينة المنورة 33 حالة، وجازان 28 حالة، والقصيم 27 حالة، وحائل 20 حالة، وتبوك ونجران 15 حالة لكل منها، والحدود الشمالية 14 حالة، والباحة 11 حالة، والجوف 6 حالات.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و1071 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 417363، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 400580، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6957 حالة.

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