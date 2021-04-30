الرئاسة الروسية تشيد بأطروحات ولي العهد حول العلاقات الدولية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يؤيد أطروحات سمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، حول العلاقات الدولية.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين: تابعنا المقابلة تفصيليًا إلى حد ما مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التي أجراها بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق برنامج رؤية 2030 للتحديث الشامل للمملكة. ولفت انتباهنا أقواله حول التزام الرياض بالدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية، وكذلك بناء العلاقات الدولية على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض.

وأضاف بيسكوف: هذه الأطروحات تستحق أسمى آيات الثناء.. نؤيد هذا النهج بشكل كامل.. الرئيس فلاديمير بوتين مؤيد ومقتنع بمثل هذا الموقف تجاه الإطار الرئيسي للشؤون الدولية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه بناءً على هذه النظرة المفاهيمية المشتركة للعالم، فإن روسيا مستعدة لزيادة تعزيز النطاق الكامل للعلاقات الثنائية مع المملكة، بما في ذلك من خلال تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة بوتين الأخيرة إلى الرياض.

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