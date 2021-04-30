استخدم السلاح وحاول الهرب.. ضبط مطلق النار على منزل بالرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على شخص يطلق النار على أحد المنازل بمدينة الرياض.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستقل مركبته ويطلق النار على أحد المنازل، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه بعد محاولته الهرب وإطلاقه النار من سلاح بحوزته، وتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف، دون وقوع إصابات، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. ذخائر حية وحشيش ومسكر يتسبب في ضبط مواطنَيْن بحائل

