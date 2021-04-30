جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا.. 8 خطوات للإصدار والتجديد

الرياض - محمد عبدالله - عبر منصة «أبشر»
أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون الـ15 عامًا، وذلك من خلال منصة «أبشر».
وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» الخطوات وجاءت كالآتي:
- الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر.
- القائمة الرئيسة «الخدمات الإلكترونية» واختيار خدمات أفراد الأسرة.
- اختيار تجديد جواز السفر السعودي.
- تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الأسرة.
- تظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته.
- الضغط على «التالي» بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجواز.
- رفع صورة حديثة وفقًا للشروط الموضحة في المنصة.
- الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة.
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