خريطة أمطار العشر الأواخر من رمضان.. «الصخري» يتوقع المناطق المتأثرة

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الخريش الصخري، أن تكون أجواء العشر الأواخر من رمضان جميلة ومميزة بالأمطار.

وأشار الصخري- عبر تويتر- إلى أنه متوقع هطول أمطار خلال العشر الأواخر، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وتهامة والسواحل، وكذلك أجزاء من منطقة مكة المكرمة قد تشمل (أحيانا) مدينة مكة.

وأوضح الصخري انه لا يستبعد فرص هطول أمطار متفاوتة أحيانا نواحي جنوب غرب وغرب إلى شمال غرب المدينة المنورة

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