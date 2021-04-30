السعودية اليوم / 1735 جولة رقابية نفذتها أمانة الشرقية في الأسواق والمراكز التجارية



الدمام 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1735 جولة رقابية، و 12 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 93 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع؛ وذلك بالتشديد عليها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس

ودَعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940 ، لمعالجتها.

// انتهى //

16:16ت م

0057



الدمام 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1735 جولة رقابية، و 12 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 93 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمنشآت التجارية والمولات ومنافذ البيع.وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية والغذائية ومنافذ البيع؛ وذلك بالتشديد عليها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع درجة الامتثال لجميع المنشآت بالمنطقة.ودَعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تزاحم وتكدس وعدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940 ، لمعالجتها.// انتهى //16:16ت م0057

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