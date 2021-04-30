السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية على محافظة شرورة



نجران 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

// انتهى //

15:59ت م

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