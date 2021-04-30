السعودية اليوم / الصحة تؤكد على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1056) حالة مؤكدة



الرياض 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1056) حالة مؤكدة وتعافي(1071) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9826) حالة منها (1335) حالة حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (417363) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (400580) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6957) حالة ، كما تم اجراء (65194) فحصاً مخبرياً .

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

// انتهى //

15:59ت م

0053



الرياض 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسأكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1056) حالة مؤكدة وتعافي(1071) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9826) حالة منها (1335) حالة حرجة.وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (417363) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (400580) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6957) حالة ، كما تم اجراء (65194) فحصاً مخبرياً .ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏// انتهى //15:59ت م0053

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