السعودية اليوم / "الأرصاد" أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان



جيزان 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومعظم محافظات المنطقة.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

// انتهى //

15:19ت م

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