السعودية اليوم / شرطة الرياض : القبض على شخص يطلق النار على أحد المنازل بمدينة الرياض



الرياض 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستقل مركبته ويطلق النار على أحد المنازل، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه بعد محاولته الهرب وإطلاقه النار من سلاح بحوزته، وتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف، دون وقوع إصابات - ولله الحمد -، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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15:17ت م

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