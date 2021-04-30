السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش ، ويدمة ، و تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية من صباح يوم السبت.

// انتهى //

15:15ت م

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