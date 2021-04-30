السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح سطحية نشطة على محافظتي جدة وخليص



جدة 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظتي جدة وخليص, تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.

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14:27ت م

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