السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة يوزع أكثر من 11 ألف مظلة شمسية ضمن مبادرة " ظل ووقاية "



مكة المكرمة 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم 11520 مظلة شمسية في مراكز كدي والجمرات وطريق الأمير متعب ضمن مبادرة " ظل ووقاية" التي تواصل تنفيذها طوال شهر رمضان المبارك .

وتستهدف الوزارة توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة وفق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس

وتهدف المبادرة إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.

من ناحيتهم، أشاد عدد من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين بمبادرة "ظل ووقاية", مؤكدين أنها مبادرة جاءت في وقتها نظرا لما تشهدها مكة المكرمة من ارتفاع في درجة الحرارة في الفترة الحالية وتقلبات في المناخ ، رافعين شكرهم للقيادة الرشيدة اهتمامهم عنايتهم بضيوف الرحمن وتقديم كل ما من شأنها لراحة وسلامة ضيوف الرحمن خلال رحلة العمرة.

// انتهى //

14:19ت م

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مكة المكرمة 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسوزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم 11520 مظلة شمسية في مراكز كدي والجمرات وطريق الأمير متعب ضمن مبادرة " ظل ووقاية" التي تواصل تنفيذها طوال شهر رمضان المبارك .وتستهدف الوزارة توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة وفق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حيث تشارك فرق ميدانية من منسوبي الفرع بمكة المكرمة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الثالثة عصراً بالتوزيع طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة .وتهدف المبادرة إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.من ناحيتهم، أشاد عدد من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين بمبادرة "ظل ووقاية", مؤكدين أنها مبادرة جاءت في وقتها نظرا لما تشهدها مكة المكرمة من ارتفاع في درجة الحرارة في الفترة الحالية وتقلبات في المناخ ، رافعين شكرهم للقيادة الرشيدة اهتمامهم عنايتهم بضيوف الرحمن وتقديم كل ما من شأنها لراحة وسلامة ضيوف الرحمن خلال رحلة العمرة.// انتهى //14:19ت م0047

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة يوزع أكثر من 11 ألف مظلة شمسية ضمن مبادرة " ظل ووقاية " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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