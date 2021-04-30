شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : تسجيل 1056 حالة مؤكدة وتعافي1071 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1056) حالة مؤكدة وتعافي(1071) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9826) حالة منها (1335) حالة حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (417363) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (400580) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6957) حالة ، كما تم اجراء (65194) فحصاً مخبرياً .

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).