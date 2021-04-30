الحالات الحرجة 1335 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ446

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا تزال منطقة الرياض تسجل أعلى إصابات كورونا الجديدة مقارنة بباقي المناطق السعودية حيث سجلت اليوم 446 من أصل 1056 إصابة مؤكدة تم تسجيلها في كافة المناطق.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1071) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (400580) حالة.

عدد الحالات الحرجة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (9826) حالة من بينها (1335) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (417363) حالة، توفي منهم (6957) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1056) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 446، منطقة مكة المكرمة 253، المنطقة الشرقية 136، منطقة عسير 52، منطقة المدينة المنورة 33، منطقة جازان 28، منطقة القصيم 27، منطقة حائل 20.

أما كل من منطقتي تبوك ونجران فقد سجلتا 15 حالة في كل منهما في حين سجلت منطقة الحدود الشمالية 14 حالة ومنطقة الباحة 11 أما أقل الحالات فكانت في منطقة الجوف بواقع 6 حالات فقط.



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