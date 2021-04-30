شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 11 ألف مظلة شمسية على زوار مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة اليوم 11520 مظلة شمسية في مراكز كدي والجمرات وطريق الأمير متعب ضمن مبادرة " ظل ووقاية" التي تواصل تنفيذها طوال شهر رمضان المبارك .

وتستهدف الوزارة توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين والزوار بمنطقة مكة المكرمة وفق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حيث تشارك فرق ميدانية من منسوبي الفرع بمكة المكرمة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الثالثة عصراً بالتوزيع طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة .

وتهدف المبادرة إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.

من ناحيتهم، أشاد عدد من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين بمبادرة "ظل ووقاية", مؤكدين أنها مبادرة جاءت في وقتها نظرا لما تشهدها مكة المكرمة من ارتفاع في درجة الحرارة في الفترة الحالية وتقلبات في المناخ ، رافعين شكرهم للقيادة الرشيدة اهتمامهم عنايتهم بضيوف الرحمن وتقديم كل ما من شأنها لراحة وسلامة ضيوف الرحمن خلال رحلة العمرة.