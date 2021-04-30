الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

ضبط مواطن أطلق النار على أحد المنازل في الرياض

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على شخص أطلق النار على أحد المنازل بمدينة الرياض.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستقل مركبته ويطلق النار على أحد المنازل، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه بعد محاولته الهرب وإطلاقه النار من سلاح بحوزته.

وأضاف أنه تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف، دون وقوع إصابات – ولله الحمد -، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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