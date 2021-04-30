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وزير الثقافة يبحث التبادل الثقافي مع السفير الفرنسي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

وزير الثقافة يبحث التبادل الثقافي مع السفير الفرنسي

في مجالات الفنون والتراث الإنساني المشترك

متابعات الخليج 365 - واس

اجتمع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة أمس في اجتماع مرئي، مع سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي .
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وفرنسا وسبل تعزيزها وتنميتها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون القائم والفرص المستقبلية بين الجانبين في محافظة العلا.
كما جرى بحث مسارات التبادل الثقافي الدولي بين البلدين في مجالات الفنون والتراث الإنساني المشترك.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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