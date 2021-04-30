الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

تنبيه من تدني الرؤية على جدة وخليص حتى الـ9 مساءً

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي جدة وخليص، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية قد تثير الأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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