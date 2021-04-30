البيئة : استعدوا لموجات من الجراد الصحراوي على عدة مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - واس

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من حدوث تشكل متوقع من أسراب الجراد الصحراوي نتيجة تكوين مجموعات وأسراب صغيرة من الجراد الصحراوي بالمنطقة الشمالية نتيجة الانسلاخات للحوريات في الأماكن النائية والمفتوحة خلال الأسبوعين القادمين.

تحرك الجراد الصحراوي

وأوضحت الوزارة أن الظروف الراهنة بالمناطق الشمالية تعطي الفرصة لتحرك مجموعات الجراد الصحراوي خلال في الفترة الحالية حتى 3 مايو 2021، بين المناطق، ويكون ذلك بين سكاكا وحائل وبريدة، متوقعة وصول تلك المجموعات إلى المدينة المنورة في تاريخ 3 مايو المقبل.

الضغط الجوي المرتفع

وعزت الوزارة تلك الفرصة بسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يسيطر على المناطق الشمالية والشرقية من المملكة التي يوجد بها يتكاثر الجراد في الوقت الحالي، مبينة أن حالة الرياح فيها متوسطة السرعة، وتتراوح ما بين (6 إلى 15 كلم/الساعة)، فتهب في اتجاهات مختلفة خلال تلك الفترة حتى التاريخ المحدد أعلاه، حيث تكون شمالية وشمالية شرقية وشمالية غربية.

الظروف الجوية مواتية

وتوقعت تجول مجموعات أو أسراب صغيرة متحركة خلال الفترة من تاريخ 4 حتى 7 مايو من المحافظات الشمالية الى أن تصل منطقة حائل، ومن ثم تتحرك في اتجاه حفر الباطن والمنطقة الشرقية خلال يوم الجمعة الموافق 7 مايو المقبل.

وأكدت الوزارة أن الرياح تساعد في تحريك مجموعات الجراد المتواجدة بين المناطق في كل من: (حائل -القصيم -المنطقة الشرقية-الرياض)، وسط توقعات بأن تصل تلك المجموعات إلى دولة الكويت الشقيقة في 7 مايو؛ وذلك في حال وجدت مجموعات أو أسراب جراد متحركة داخل المملكة.

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