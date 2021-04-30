الحالة المطرية الثانية في رمضان تدخل يومها الثامن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، رئيس لجنة تسميات الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها الثامن على عدد من مناطق المملكة.

وقال المسند من المتوقع اليوم أن يكون وقع الحالة محصورًا على أجزاء من أجزاء من نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة جنوبي الربع الخالي، حيث لا تخلو الحالة المطرية من سحب ركامية تتشكل في كنفها رياح هابطة قد تثير بعض الغبار.

انحسار الحالة المطرية

أما خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني فقد توقع انحسار الحالة الممطرة ناحية جنوب الجزيرة العربية.

وقال الحصيني متوقع خلال “24” ساعة القادمة – إن شاء الله – من اليوم الجمعة أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات والربع الخالي تمتد ناحية أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية قد تثير الأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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