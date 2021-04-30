السعودية | الكرملين: نؤيد نهج ولي العهد السعودي بالقضايا العالمية

شكرا لقرائتكم الكرملين: نؤيد نهج ولي العهد السعودي بالقضايا العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت روسيا اليوم الجمعة تأييدها لنهج السعودية في مقاربة القضايا العالمية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم، بحسب ما أفادت مراسلة العربية، أن موسكو تعتزم تطوير الحوار مع الرياض مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربات المشتركة، لشتى الملفات والقضايا الدولية.

كما أكد أن بلاده تؤيد تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بشأن أهمية مبادئ المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

تصريحات نادرة

إلى ذلك، قال تعليقا على تصريحات الأمير محمد بن سلمان الأخيرة، "لفتت انتباهنا أقواله حول التزام الرياض بالدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية، وكذلك بناء العلاقات الدولية على مبادئ المساواة والاحترام والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض. نحن نؤيد هذا النهج بشكل كامل".

وتابع "نشهد الآن ما يحدث في العالم، ونرى انتهاكًا للقانون الدولي، وانتهاكاً للحس السليم وما إلى ذلك. بالطبع مثل هذه التصريحات نادرة، وبالتالي فهي رائعة للغاية".

كما أشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أن الموقف الذي عبر عنه ولي العهد السعودي يشهد على المقاربات المشتركة لموسكو والرياض في السياسة الدولية، وقال: "روسيا تعتزم زيادة تطوير العلاقات مع المملكة".

وأضاف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤيد ومقتنع بشكل ثابت بهذا الموقف في الإطار الرئيسي للشؤون الدولية لمبادئ المساواة والاحترام والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفي ضوء هذه النظرة المفاهيمية المشتركة، نحن مستعدون لتعريف النطاق الكامل لعلاقاتنا مع المملكة، بما في ذلك من خلال تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة بوتين إلى الرياض".

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان كان تطرق خلال مقابلة تلفزيونية بثت مساء الأربعاء إلى العديد من القضايا الإقليمية والداخلية، مشدداً على نهج الحوار الذي تعتمده المملكة، ومؤكدا في الوقت عينه رفض التدخل بالشؤون الداخلية للبلدان.