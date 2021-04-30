شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم بلع النخامة أثناء الصيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم بلع النخامة أثناء الصيام .

وقال الشيخ " سعد الخثلان " في برنامج " فوائد الخثلان " أن بعض العلماء قال بأن النخامة تفسد الصوم لأنها برزت عن البدن ويجب أن تخرج منه ، والبعض الآخر قال أنها لا تفسد الصوم لأنها من داخل البدن وليست في معنى الأكل أو الشرب وهذا هو الأقرب ، والله أعلم .

وأضاف الشيخ " سعد الخثلان " أن أغلب منيسأل عن حكم النخامة يعاني من الوسوسة والأغلب لا يتعمد ابتلاعها لذلك فإن القول الراجح عدم إفسادها للصوم .