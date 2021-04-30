شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة خطوات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة أبشر لمن هم دون 15 عام . أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة خطوات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة أبشر لمن هم دون 15 عام . وأكدت "الجوازات " أنه يمكن إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون الـ 15 من خلال اتباع الخطوات التالية : 1- الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر . 2- اختيار القائمة الرئيسية " الخدمات الإلكترونية " واختيار أفراد الأسرة . 3- اختيار تجديد جواز السفر . 4- تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الاسرة . 5- تظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته . 6- الضغط على " التالي" بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لإستلام الجواز . 7- رفع صورة حديثة وفقاً للشروط الموضحة في المنصة . 8- الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة .