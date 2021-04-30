اخبار السعوديه

بالفيديو .. خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عام

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. خطوات إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الجمعة خطوات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال منصة أبشر لمن هم دون 15 عام .

وأكدت "الجوازات " أنه يمكن إصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون الـ 15 من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- الدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر .

2- اختيار القائمة الرئيسية " الخدمات الإلكترونية " واختيار أفراد الأسرة .

3- اختيار تجديد جواز السفر .

4- تحديد الفرد المراد تجديد جوازه من قائمة أفراد الاسرة .

5- تظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته .

6- الضغط على " التالي" بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لإستلام الجواز .

7- رفع صورة حديثة وفقاً للشروط الموضحة في المنصة .

8- الموافقة على الإقرارات والضغط على تأكيد لتنفيذ الخدمة .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا