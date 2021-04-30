شكرا لمتابعة خبر عن "الكرملين": نؤيد نهج ولي العهد في القضايا العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعربت الرئاسة الروسية اليوم الجمعة عن تأييدها الكامل لنهج سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وحرصها على توطيد العلاقات مع المملكة .

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف : نؤيد نهج ولي العهد السعودي في القضايا العالمية ، وكذلك نهج ولي العهد السعودي في بناء علاقات على أسس المساواة والاحترام .

وأكد متحدث الكرملين على حرصه على زيادة تطوير العلاقات مع السعودية ، وفقاً لـ " العربية " .