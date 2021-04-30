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فلكية جدة : ظاهرة فلكية جذابة تبدأ في الظهور خلال أيام

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة اليوم الجمعة عن ظاهرة فلكية جذابة تبدأ في الظهور خلال أيام .

وأكد رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زهرة أن كوكب الزهرة (المعروف بنجم المساء) سيرتفع في السماء يوم بعد الآخر ويظهر في السماء ليلاً في نهاية مايو كجوهرة ماسية جميلة .

وأضاف رئيس فلكية جدة أن كوكب الزهرة عرف غالبًا بنجم المساء عند رؤيته في المطال المسائي بينما يعرف بنجم الصباح عند رؤيته في المطال الصباحي ، ولكن في الحقيقة الإثنين واحد كما اكتشف العلماء قديماً .

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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