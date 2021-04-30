شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة : ظاهرة فلكية جذابة تبدأ في الظهور خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة اليوم الجمعة عن ظاهرة فلكية جذابة تبدأ في الظهور خلال أيام .

وأكد رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زهرة أن كوكب الزهرة (المعروف بنجم المساء) سيرتفع في السماء يوم بعد الآخر ويظهر في السماء ليلاً في نهاية مايو كجوهرة ماسية جميلة .

وأضاف رئيس فلكية جدة أن كوكب الزهرة عرف غالبًا بنجم المساء عند رؤيته في المطال المسائي بينما يعرف بنجم الصباح عند رؤيته في المطال الصباحي ، ولكن في الحقيقة الإثنين واحد كما اكتشف العلماء قديماً .