شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" تحذر من تشكل أسراب من الجراد الصحراوي في عدة مناطق بفعل الرياح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من حدوث تشكل متوقع من أسراب الجراد الصحراوي نتيجة تكوين مجموعات وأسراب صغيرة من الجراد الصحراوي بالمنطقة الشمالية نتيجة الانسلاخات للحوريات في الأماكن النائية والمفتوحة خلال الأسبوعين القادمين.

أوضحت الوزارة أن الظروف الراهنة بالمناطق الشمالية تعطي الفرصة لتحرك مجموعات الجراد الصحراوي خلال في الفترة الحالية وحتى 3 مايو 2021، بين المناطق، ويكون ذلك بين سكاكا وحائل وبريدة، متوقعة وصول تلك المجموعات الى المدينة المنورة في تاريخ 3 مايو المقبل.

وعزت الوزارة تلك الفرصة بسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يسيطر على المناطق الشمالية والشرقية من المملكة التي يوجد بها يتكاثر الجراد في الوقت الحالي، مبينة أن حالة الرياح فيها متوسطة السرعة، وتتراوح ما بين (6 الى 15 كلم/الساعة)، فتهب في اتجاهات مختلفة خلال تلك الفترة وحتى التاريخ المحدد أعلاه، حيث تكون شمالية وشمالية شرقية وشمالية غربية.

وتوقعت الوزارة تجول مجموعات أو أسراب صغيرة متحركة خلال الفترة من تاريخ 4 وحتى 7 مايو من المحافظات الشمالية الى أن تصل منطقة حائل، ومن ثم تتحرك في اتجاه حفر الباطن والمنطقة الشرقية خلال يوم الجمعة الموافق 7 مايو المقبل.

إلى هذا، أكدت الوزارة أن الرياح تساعد في تحريك مجموعات الجراد المتواجدة بين المناطق في كل من: (حائل -القصيم -المنطقة الشرقية-الرياض)، وسط توقعات بأن تصل تلك المجموعات إلى دولة الكويت الشقيقة في 7 مايو؛ وذلك في حال وجدت مجموعات أو أسراب جراد متحركة داخل المملكة.