- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
︎
.
كشف فحص أثري لمومياء مصرية، في مجموعة المتحف الوطني ببولندا، عن أول حالة معروفة لمومياء حامل.
وأظهر الكشف بالأشعة السينية، أن المومياء التي كان يُعتقد أنها جثة لذكر هو الكاهن حور جيهوتي، بها قدم صغيرة في رحم المرأة المتوفاة.
وأخضعت المومياء، لعدة مجموعات من التصوير المقطعي والأشعة السينية وتصوير ثلاثي الأبعاد؛ مما سمح بفحص دقيق للجنين بأكمله، والذي أثبت أن المرأة كانت في الأسبوع (26-28) من الحمل عند وفاتها.
وقال الباحث في أكاديمية العلوم البولندية، فويتشخ إيغزموند، إنه لأسباب غير معروفة لم يتم إخراج الجنين من بطن المتوفاة أثناء التحنيط، ولهذا السبب تعتبر هذه المومياء مميزة حقًا، مؤكدًا على أنها المومياء الوحيدة المعترف بها حتى الآن في العالم والتي يوجد بها جنين في الرحم.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. اكتشاف أول مومياء مصرية وبها جنين في الرحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.