صور.. اكتشاف أول مومياء مصرية وبها جنين في الرحم

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كشف فحص أثري لمومياء مصرية، في مجموعة المتحف الوطني ببولندا، عن أول حالة معروفة لمومياء حامل.

وأظهر الكشف بالأشعة السينية، أن المومياء التي كان يُعتقد أنها جثة لذكر هو الكاهن حور جيهوتي، بها قدم صغيرة في رحم المرأة المتوفاة.

وأخضعت المومياء، لعدة مجموعات من التصوير المقطعي والأشعة السينية وتصوير ثلاثي الأبعاد؛ مما سمح بفحص دقيق للجنين بأكمله، والذي أثبت أن المرأة كانت في الأسبوع (26-28) من الحمل عند وفاتها.

وقال الباحث في أكاديمية العلوم البولندية، فويتشخ إيغزموند، إنه لأسباب غير معروفة لم يتم إخراج الجنين من بطن المتوفاة أثناء التحنيط، ولهذا السبب تعتبر هذه المومياء مميزة حقًا، مؤكدًا على أنها المومياء الوحيدة المعترف بها حتى الآن في العالم والتي يوجد بها جنين في الرحم.

Source akhbaar24

