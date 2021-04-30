محمد بن زايد يتصل بأول إماراتية تقتحم مجال صيانة السيارات ويطلب منها إصلاح سيارته (فيديو)

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تواصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هاتفياً، مع فتاة من إمارة الشارقة، تعد أول إماراتية تقتحم عالم إصلاح وصيانة السيارات.
وشهدت المكالمة الهاتفية مزاحاً طريفاً من الشيخ محمد للمواطنة “هدى المطروشي”، التي تمتلك ورشة لإصلاح وصيانة السيارات، حيث قال لها إنه لديه سيارة ويرغب أن تقوم هي بتصليحها في ورشتها، فضحكت “هدى” وردت عليه قائلة: “فالك طيب”.
وأكمل حديثه معها بسؤالها عن متى اقتحمت مجال صيانة السيارات، فأجابت بأنها تهوى هذا المجال منذ سنوات، لكنها بدأت بالفعل في مشروعها منذ العام الماضي.
وأعرب ولي عهد أبوظبي عن فخره بما قامت به هدى في مشروعها، مؤكدًا دعمه لها ولأمثالها من الفتيات والشباب المجتهدين، لافتًا إلى أن المكالمة الهاتفية معها ليست كافية وتعهد بأنه سيزورها للسلام عليها وعلى أهلها.
Source akhbaar24
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