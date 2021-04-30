مصادر: المملكة تدرس إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية

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كشفت مصادر أن المملكة تدرس إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية، وأنها عينت مستشارين لتقديم المشورة في الصفقة المحتملة.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ”، نقلاً عن مصادر لها، أن المملكة عيّنت مجموعة “بوسطن كونسلتينج جروب” الاستشارية، لاستكشاف إمكانية إنشاء شركة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية، مبينة أن المشروع مرتبط بخطط المملكة الحالية لبناء البنية التحتية للسيارات وتعزيز التصنيع المحلي.

وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، قد أوضح في يناير الماضي، أن الصندوق بصدد النظر في صناعة السيارات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مشروع، وسيتم البدء في تنفيذها خلال العام الجاري أو القادم على الأكثر.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة وقع في سبتمبر 2018، اتفاقية استثمارية بأكثر من مليار دولار (ما يعادل 3.75 مليار ريال) مع شركة “لوسيد موتورز”، وحسب تصريحات للرميان يملك الصندوق ما نسبته 67% في الشركة، مؤكدا أن الصندوق يجري محادثات مع الشركة لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة.

Source akhbaar24

