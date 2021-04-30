بالفيديو.. ذخائر حية وحشيش ومسكر يتسبب في ضبط مواطنَيْن بحائل

أعلنت شرطة منطقة حائل القبض على مواطنین اثنین من أرباب السوابق، كان بحوزتھما حشیش مخدر يزن أكثر من كیلوجرام، وسلاح وذخائِر حیة.

وقالت وزارة الداخلیة عبر فيديو نشره حساب «سناب الداخلية»، إن رجال الشرطة عثروا مع المتھمین على سِلاح ناَري من نوع مسدس، وأكثر من ألفي قرص خاضع للرقابة الطبیة، فضلًا عن قارورتي مسكر مستورد، ومخزن سلاح رشاش و6 ذخاِئر حیة.

وأبان «سناب الداخلية» أن المتھمین في العقدين الثالث والرابع من العمر، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامیة الأولیة بحقھما، وإحالتھما إلى جھة الاختصاص.

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