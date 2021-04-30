الضمان الصحي: علاج العقم والعجز الجنسي مستثنى من التأمين

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن علاجات العقم أو العجز الجنسي أو أطفال الأنابيب أو علاج نقص الخصوبة، غير مدرجة في الوثيقة التأمينية.

وذكر الضمان الصحي، عبر تويتر؛ ردًا عل استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «تستثني وثيقة الضمان الصحي الموحدة، الأجهزة والوسائل والعقاقير والإجراءات أو المعالجة بالهرمونات، بهدف تنظيم النسل أو منع الحمل أو حصوله أو العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب بواسطة الأنابيب، أو أية وسائل أخرى للتلقيح الاصطناعي».

وقال المواطن في استفساره: توجد فئة تعاني من العقم، وكما تعلمون فإن التكلفة العلاجية لمثل هذه الحالات مكلفة جد، يا ليت لو يتم تغطية مصاريف هذا العلاج من ضمن التأمين.

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