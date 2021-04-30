«الصحة»: عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة في المملكة تجاوز 9 ملايين

أعلنت وزارة الصحة، مساء الخميس، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى أكثر من 9 ملايين جرعة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الوزارة: أكثر من (9,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وأضافت: خذ الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.⁦http://onelink.to/yjc3nj

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن أن لقاحات كورونا متوافرة والحمد لله، وأشار إلى أن هناك تحديًّا عالميًّا، لكنه متوافر واليوم المواعيد التي تطرح في تطبيق صحتي تصل لـ200 ألف موعد في اليوم.