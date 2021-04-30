وزارة التعليم تطرح 3 مقترحات لاسم منصة مدرستي للطفولة المبكرة

دعت وزارة التعليم منسوبيها والمهتمين إلى المشاركة في استفتاء لاختيار اسم لنسخة جديدة من منصة مدرستي خاصة بمرحلة الطفولة المبكرة، تستعد لإطلاقها قريبًا.

وذكرت الوزارة- عبر تويتر- أنها تعتزم إطلاق نسخة من منصة مدرستي لدعم مراحل الطفولة المبكرة، ورغبة في مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم في اختيار اسم للمنصة؛ نأمل التصويت على أحد الخيارات المقترحة.

وأشارت إلى أن ثلاثة أسماء مقترحة للمنصة، هي: «أطفال مدرستي – طفولة مدرستي – مدرستي للطفولة المبكرة».

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