فلكية جدة: «نجم المساء» يسطع في السماء خلال أيام

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه خلال الأسابيع المقبلة سيرتفع كوكب الزهرة (المعروف بنجم المساء)، في سماء الليل يومًا بعد يوم، وبحلول أواخر مايو، سوف يسطع الكوكب في أبهى حلة في سماء المساء، كجوهرة الماس، وسيظل مشاهدًا لبقية العام.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن كوكب الزهرة عرف غالبًا بنجم المساء عند رؤيته في المطال المسائي بينما يعرف بنجم الصباح عند رؤيته في المطال الصباحي، وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و(هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك قبل 500 عام من الميلاد أن الاثنين واحد.

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