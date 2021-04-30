الحالة المطرية.. «الحصيني» تنحسر ناحية الجنوب اليوم الجمعة

توقع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، انحسار الحالة الممطرة ناحية جنوب الجزيرة العربية.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات والربع الخالي.

وأشار الحصيني إلى أن الحالة المطرية تمتد ناحية أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرد على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع أن تنشط رياح سطحية قد تثير الأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

اقرأ أيضا:

الحربي يتوقع استمرار هطول الأمطار بعدد من مناطق المملكة

