شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الحرم المكي : أن أفضل شهركم هذا عُشره الأخير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني بالاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان .

وقال فضيلته في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام: فعلموا رحمكم الله أن أفضل شهركم هذا عشره الأخير ، فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، فيها يفرق كل أمر حكيم، تكتب الحوادث والتدبير، يصل فيها الرب ويقطع ، ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويوميت ويحيي، ويسعد ويشقي، وتجري أقلام القضاء و التقدير ، وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يجتهد في هذه العشر مالا يجتهد في غيرها .