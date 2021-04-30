السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 661 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 122,007،فيما بلغ إجمالي الوفيات 1828.

// انتهى //

10:51ت م

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سيئول 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 3 حالات وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 122,007،فيما بلغ إجمالي الوفيات 1828.// انتهى //10:51ت م0035

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