شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس التنفيذي لـ "إحسان": 15 مليون ريال تبرعات يومية للأعمال الخيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، المهندس عبدالعزيز الحمادي أن المنصة تستقبل يومياً ما بين 10 إلى 15 مليون ريال تبرعات .

وأكد المهندس عبد العزيز حمادي في تصريحات لـ"العربية " أن عدد الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين ساهموا في دعم الحملة الوطنية للعمل الخيري بلغ 200 شخص حتى الآن .

وأشار الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان أن مبالغ التبرعات يتم توزيعها فوراً وأن 99% من مبالغ التبرعات تصرف داخل المملكة في مشروعات خيرية وتنموية ذات أثر كبير و 1% أو أقل من هذه التبرعات هو ما يذهب إلى خارج المملكة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتتيح المنصة وسائل الدفع الإلكتروني .

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أعلنت أن حجم التبرعات لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية قد بلغ 500 مليون ريال في منصة إحسان.