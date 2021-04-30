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الرئيس التنفيذي لـ "إحسان": 15 مليون ريال تبرعات يومية للأعمال الخيرية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، المهندس عبدالعزيز الحمادي أن المنصة تستقبل يومياً ما بين 10 إلى 15 مليون ريال تبرعات .

وأكد المهندس عبد العزيز حمادي في تصريحات لـ"العربية " أن عدد الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين ساهموا في دعم الحملة الوطنية للعمل الخيري بلغ 200 شخص حتى الآن .

وأشار الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان أن مبالغ التبرعات يتم توزيعها فوراً وأن 99% من مبالغ التبرعات تصرف داخل المملكة في مشروعات خيرية وتنموية ذات أثر كبير و 1% أو أقل من هذه التبرعات هو ما يذهب إلى خارج المملكة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتتيح المنصة وسائل الدفع الإلكتروني .

الجدير بالذكر أن الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أعلنت أن حجم التبرعات لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية قد بلغ 500 مليون ريال في منصة إحسان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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