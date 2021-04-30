شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إطلاق هوية البريد الجديدة باسم «سُبل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف البريد السعودي، أمس الخميس، عن هوية جديدة تحمل اسم "سُبل"، والتي تشمل عدداً من المعايير المنسجمة في شكلها ومضمونها مع استراتيجية التحول التي يتبناها البريد منذ عامين.

وتحتوي الهوية الجديدة "سُبل"، على العديد من الطموحات والاهتمام بتطوير الخدمات والمنتجات والتي ستشكل مرحلة جديدة للبريد.

ومن جانبه، قال رئيس مؤسسة البريد آنف أبانمي، أن البريد يطمح بأن تكون "سُبل" ذراع الخدمات للتجارة الإلكترونية والحكومة الرقمية، وحلقة الوصل بين المملكة والعالم، لافتًا إلى أن الهوية الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتطويع التقنيات في سلاسل الإمداد، وتتسم بالدقة والسرعة والجودة.