شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد: أمطار غزيرة على مناطق المملكة تستمر حتى الأحد المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن استمرار الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة حتى الأحد المقبل.

وقال القحطاني في مداخلة على قناة "الإخبارية" إن الأمطار متوقع أن تكون متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق، وترتفع معها درجات الحرارة تدريجيا.

وأشار إلى أن الأمطار وحالة الجو خلال الأيام المقبلة لن تؤثر على حركة الطيران بشكل كبير، مؤكداً أن الأرصاد ترفع التقديرات لهيئة الطيران المدني وهي من تتخذ القرار.