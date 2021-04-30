شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بقصر البحر بالعاصمة الدوحة، اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات.

وعبر أمير قطر عن تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، متمنيا لهما بموفور الصحة وتمام العافية، ولشعب المملكة دوام التقدم والازدهار.